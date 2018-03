Sì alla pubblicità delle sedute delle Commissioni permanenti

Di:



Bari – LE sedute delle commissioni consiliari permanenti, in futuro, potranno essere pubbliche e accessibili attraverso internet. Tempi e modi saranno stabiliti dall'Ufficio di Presidenza a cui è stato affidato il compito di redigere uno specifico regolamento attuativo, mentre dovranno essere avviati gli interventi per dotare le sedi delle commissioni di adeguate infrastrutture tecnologiche (streaming audio-video). E' quanto ha deciso con voto unanime il Consiglio regionale in conformità con il principio di trasparenza, acquisito ed esaltato dall'attuale ordinamento normativo.

