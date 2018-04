Caffè Bramanthe a Manfredonia “La vita è dolce se glielo concedi”

Di:

Non c’è nessun dolce che può accontentare il palato se non è raccontato. E ognuna di queste storie ha la capacità di rendere reali i nostri desideri più reconditi. È ciò che si fa in questa pasticceria che si trova nella Porta del Gargano : il Caffè Bramanthe a Manfredonia. A pochi passi dalle rive di quel golfo che tanto fu caro a Manfredi di Svevia questo luogo offre la migliore scelta di dolci per soddisfare tutti i palati, dai più golosi ai più sopraffini.

Il primo impatto con il Caffè è un viaggio nella storia dell’arte, dove spicca il rimando alle architetture del poliedrico artista Donato Bramante, massimo rappresentante del Rinascimento meneghino e romano, il quale concede il suo nome al locale. Pavimento a scacchi color crema e cioccolato, giochi di specchi degni di Versailles e il lucernario ripreso dal Musée d’Orsay completano il quadro dell’unica grande sala. Ma i veri protagonisti di questa fantastica storia sono i dolci e la caffetteria . I cornetti appena sfornati ( fatti anche ai cereali ) possono

essere farciti con le più svariate creme.

Il caffè utilizzato per i vari tipi di bevande calde è motivo di orgoglio per Bramanthe, mantenendo il segreto sulla sua miscela.

Le paste create provengono dalle più varie tradizioni dolciarie italiane ed europee : cannoli siciliani con ricotta fresca e scaglie di cioccolato, cassate, aragoste, sachertorte, éclair e gli squisiti macaron sono solo alcuni dei tanti capolavori , sfornati e creati nel grande laboratorio a vista , in perfetto stile Bakery di San Francisco.

Vanto e gloria del Caffè Bramanthe sono anche i gelati ,totalmente artigianali e realizzati, come per i dolci, coi migliori prodotti che la pasticceria e la gelateria possano offrire : cioccolato belga, Pistacchio di Bronte, Nocciole IGP del Piemonte e latte proveniente dalle aziende del Gargano, eterna cornice del tutto.

Relax per il corpo e lo spirito è dato anche dagli aperitivi, alcolici e analcolici, accompagnati da squisiti stuzzichini salati.

Sicuramente negli anni a venire si continuerà a sentir parlare del Caffè Bramanthe, luogo di sogni e desideri.

Info

Caffè Bramanthe

Via dell’Arcangelo, 11

Manfredonia

Telefono: 0884 466 2601

(messaggio promozionale)