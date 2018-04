Fine agonia, il Manfredonia è retrocesso in Eccellenza

Di:

Manfredonia, 15 aprile 2018. Il Manfredonia è retrocesso matematicamente in Eccellenza. Il tutto con 3 giornate di anticipo dalla fine del campionato. Fine agonia dunque per i sipontini, dopo una stagione partita con proclami e terminata con una retrocessione, nonostante i cambi dell’allenatore.

Nel girone h, della serie d, il San Severo a 3 giornate dalla fine del campionato è terzultimo, mentre il Cerignola svolgerà matematicamente i play-off.

Cronaca Manfredonia – Nardò

Cronaca: Al 9° minuto del 2° tempo il Nardò passa in vantaggio con la rete di Agodirin. Il Manfredonia ha pareggiato al 15° della ripresa con Rinaldi.

Analisi: Gioco buono per entrambe le squadre, discreto l’arbitraggio.

Commento: Le squadre si sono affrontate a viso aperto, tante le azioni degne di nota. I sipontini sono stati determinati e avrebbero potuto vincere la sfida. Domenica prossima affronteranno in trasferta il Taranto.

Formazioni:

Manfredonia: Grasso, Orlando, Vatiero, Diomande, De Giosa, Esposito, Rinaldi, Martino, La Forgia, La Porta, Stoppiello.

All.: Lorenzo Mancano

A Disposizione: Prencipe, Granatiero, Tristano, Mazzei, Rubino, Abbate, Russo, Joff, Kebbeh.

Nardò:

Mirarco, Rosato, Caporale, Scipioni, Cassano, Mangione, Palmisano Alessio, Bertacchi, Cavaliere, Capristo, Agodirin.

All.: Vergara.

A Disposizione: Spinelli, Trinchera, Bolognese, Gigante, Prinari, Di Cosola, Gaetani, Palmisano Gaetano, Greco.

Arbitro: Giaccaglia (Jesi)

Assistenti: Masciale e Morea (Molfetta)

Note: Giornata Nuvolosa.

Sostituzioni: Al 27° minuto del 1° tempo per il Manfredonia, esce Orlando, Entra Tristano Al 22° del 2° tempo per il Manfredonia, esce De Giosa, Entra Mazzei. Al 31° minuto del 2° tempo per il Manfredonia,, esce Rinaldi, Etnra Joof. Al 9° minuto del 2° tempo per il Manfredonia, esce La Forgia, entra Kebbeh. Al 37° minuto del 2° tempo per il Manfredonia, esce Stoppiello,

entra Abbate. Al 1° minuto del 2° tempo per il Nardò, esce Alessio palmisano, entra Prinari. Al 19° minuto del 2° tempo per il Nardò, esce Capristo, entra Bolognese. Al 22° minuto del 2° tempo per il Nardò, esce Mangione, Entra Trinchera. Al 30° minuto del 2° tempo per il Nardò, esce Cavaliere, entra Greco. Al 41° minuto del 2° tempo per il Nardò, esce Rosato, entra Palmisano Gaetano.

Risultati Altre Gare

Aversa Normanna-San Severo 2-0

Potenza-Az Picerno 4-0

Team Altamura-Francavilla 1-3

Turris-Gravina 2-0

Cavese-Sporting Fulgor 4-1

Città Di Gragnano-Taranto 1-3

Audace Cerignola-Pomigliano 0-0

Manfredonia-Nardò 1-1

Sarnese-Frattese 0-1

Classifica

Potenza 77

Cavese 69

Team Altamura 63

Taranto 62

Audace Cerignola 60

Az Picerno 49

Gravina 47

Nardò 46

Città Di Gragnano 36

Francavilla 36

Turris 35 (-4 pen.)

Sanrnese 32 (-2 pen.)

Pomigliano 31

Aversa Normanna 29

Frattese 29

San Severo 27

Manfredonia 17 (-2 pen.)

Sporting Fulgor 12

Prossimo Turno, 32° Giornata

Francavilla-Audace Cerignola

Az Picerno-Aversa Normanna

Frattese-Pomigliano

Città Di Gragnano-Cavese

Taranto-Manfredonia

San Severo-Sarnese

Nardò-Potenza

Gravina-Team Altamura

Sporting Fulgor-Turris

A cura di Sipontina Prencipe,

Manfredonia 15 aprile 2018