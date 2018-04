(TM NEWS - INFOPHOTO)

Dopo la delusione di Champions League la Juventus si rituffa nel campionato, sfruttando al meglio il turno casalingo contro la Sampdoria. I bianconeri vincono infatti 3-0 contro i blucerchiati e, grazie al pareggio del Napoli a San Siro con il Milan, portano a 6 il vantaggio sui partenopei. Manca ancora l’atteso scontro diretto di settimana prossima, con in mezzo un turno infrasettimanale, ma certamente, a 6 giornate dalla fine della Serie A TIM, i bianconeri iniziano a intravedere il traguardo del settimo scudetto consecutivo, impresa mai riuscita a nessun club in Italia. Oggi le reti sono state firmate da Mandzukic allo scadere del primo tempo e da Howedes e Khedira nella ripresa, tutte su assist dell’ex Bayern Monaco Douglas Costa. fonte http://www.legaseriea.it La Juventus si porta a +6 sul Napoli ultima modifica: da

