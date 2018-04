La maggioranza ritrovata prende atto della relazione della Corte di conti

Di:

Foggia. Con 17 voti è passata ieri sera, dopo le 22, l’approvazione della relazione della Corte dei conti per la verifica degli obiettivi intermedi sul piano di riequilibrio finanziario. Il sindaco Franco Landella ha ritirato le dimissioni rimandando ad una conferenza stampa le spiegazioni di quanto avvenuto. Una decisione che ha subito provocato la reazione del capogruppo del Pd Augusto Marasco il quale ha chiesto “come mai un sindaco dimissionario possa firmare atti come quello sulle retribuzioni dei dirigenti”. Il segretario generale Guadagno ha risposto “che è possibile per legge”.

Il punto all’ordine del giorno sulla relazione del 2016 passa con il contributo decisivo dei tre consiglieri eletti nel centrosinistra che oggi sostengono Landella. Una “maggioranza ritrovata” ma non esente, certo, da fibrillazioni e da rigidità sulle prossime e future presenze in aula: basterebbe che qualcuno si assetasse per rimandare in tilt le approvazioni. Quindi, fino alla fine del mandato, chi si è assunto la “responsabilità per il bene di Foggia”, come è stato dichiarato da quanti hanno compiuto il passo, dovrà trovarsi al suo posto nei banchi, divisi ormai solo nominalmente tra maggioranza e opposizione.

I nuovi numeri in aula

Se in aula gli equilibri non sono stati ribaltati da numeri schiaccianti, in ogni caso la maggioranza al governo era più serena e sicura. Dall’altra parte sono proseguite le critiche feroci, lancia in resta con la relazione della Corte e il riassunto di quello che l’amministrazione “non ha fatto in questi anni”. Stupiti da quanto avvenuto e colti anche di sorpresa, coloro che erano convinti di tenere sulla griglia il sindaco fino al fine del mandato hanno dovuto prendere atto del salvagente lanciato nel mare in tempesta dell’ultimo anno. Si stavano consultando con Paolo Agostinacchio, i consiglieri della Lega, con il mediatore dei contrasti, aspettavano una risposta alle loro richieste ma, nel frattempo, altri accordi ricucivano la maggioranza in essere.

Vigiano: “Il Comune è come se fosse commissariato”

Nel frattempo è anche successo che due consiglieri di Forza Italia, Cataneo e Russo, sono stati deferiti ai probi viri per le loro contestazioni al partito, senza che questi abbiano cambiato idea sui loro comportamenti, critici verso il sindaco del loro partito. La Lega va all’opposizione? Secondo il coordinatore cittadino Silvano Contini sì, ma i consiglieri della Lega non l’hanno dichiarato in aula. Continueranno, con tutta probabilità, a decidere volta per volta cosa votare. Nella seduta di ieri Antonio Vigiano ha rimarcato il dissenso dei leghisti per atti che il consiglio comunale ha sempre “indirizzato politicamente ma la cui strada poi non è stata mai seguita. Anche se c’è un sindaco il Comune è come se fosse commissariato”, soprattutto in riferimento al fatto che la relazione della Corte dei conti autorizza solo le “spese obbligatorie”. Vincenzo Rizzi ha elencato le cose non fatte o solo dichiarate, dalla convenzione fra il Comune e la società di calcio per lo stadio, al Pug.

De Pellegrino al sindaco: “Parlare con il consiglio alla luce del sole”

Il sindaco è tornato dopo le dimissioni lasciando l’aula per vari e lunghi momenti. Alfonso De Pellegrino (Pd) gli ha detto: “Se lei avesse chiesto l’aiuto al consiglio sarebbe stata una cosa fatta alla luce del sole, anche mettendosi d’accordo su due o tre delibere dopo la dichiarazione del fatto che lei non aveva più i numeri”. Ha poi risposto al suo ex collega di partito Clemente, in soccorso dell’amministrazione: “Rispetto le scelte ma non le condivido, tu sei un uomo di partito, si cerca di cambiarla la linea politica aggregando una nuova maggioranza. Oggi c’è un gruppo che ha scelto di appoggiare un nuovo percorso amministrativo che non è né di centro-sinistra né del Pd”.

Marasco: “La decisione dei ‘responsabili’ non ha nulla di politico”

Augusto Marasco era sgomento per questo sbalzo dei numeri in aula: “Abbiamo rilevato più volte l’inefficienza di questa amministrazione rispetto alle linee programmatiche e ad un degrado dei suoi compiti politici, il mandato di chi non riesce a governare doveva essere rimesso nella mani degli eletti”. Ha aggiunto la lettura di un appello, che fu firmato anche dai consiglieri “responsabili”, per un cambio di passo: “Sono basito che abbiano cambiato idea, parlano di responsabilità ma questa non è un fiore che sboccia a primavera, o la si ha o non la si ha, questa decisione non ha nulla di politico. Ritornando al 31 marzo, quando si votò una mozione per avere la rimodulazione del contratto di Amiu: come mai non è all’ordine del giorno?”.

Giuseppe Mainiero elogia, con ironia, questa operazione verità. “Dopo due anni e mezzo in cui questa amministrazione ha galleggiato con numeri da seconda convocazione, oggi finalmente i tre consiglieri tolgono il velo. Questa è un’amministrazione di centrodestra solo nella targa, non nella sostanza. Si naviga a vista con la tecnostruttura che continua a mettere le pezze. Serve un commissario per dire cosa è successo negli ultimi 15 anni, vi invito a dichiarare il dissesto guidato, che non è molto diverso rispetto al piano di riequilibrio”.

A cura di Paola Lucino, Foggia 15 aprile 2018

