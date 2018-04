“Ze prévete ji ssute pacce”, i ringraziamenti della Compagnia “Attori per caso”

Di:

La compagnia “Attori per Caso”ringrazia tutti coloro che hanno voluto prendere parte alla realizzazione della commedia “Ze prévete ji ssute pacce” che si è tenuta nei giorni 6-7-8 Aprile presso il Teatro Comunale Lucio Dalla. Siamo fieri di avervi regalato una serata ricca di risate e buon umore.

I vostri applausi sono per noi la maggior soddisfazione. Quando saliamo sul palco, spinti dalla passione, sentiamo la grande responsabilità di farvi divertire lasciandovi un messaggio che non è mai casuale. La scelta della trama riflette il nostro mondo: nonostante i difetti c’è sempre qualcosa di positivo, c’è sempre del buono in ogni persona che incontriamo.

In poche parole sta a noi decidere se splendere!

Grazie a voi e ai vostri splendenti sorrisi, siamo certi che il nostro messaggio sia stato recepito.

Continuate a seguirci e a regalarci i vostri applausi.

Gli interpreti:

1. Antonio Lurdo

2. Ivano Latronica

3. Angela Vispo

4. Egidio Facciorusso

5. Giusy Trigiani

6. Chiara Lurdo

7. Filippo Lupoli

8. Marilea Armillotta

9. Emanuele Vitulano

10. Tiziano Samele

11. Lella Ognissanti

12. Giuseppe Borgia

13. Antonietta Potenza

14. Luigi Di Candia

15. Giuseppe Cellammare

Ringraziamo altresì Foto Digital Discount nelle persone di Michele e Pietro Pacillo, nostri tecnici audio e luci. Per la realizzazione del video ringraziamo la professionalità di Andrea Colaianni; inoltre agli amici Saverio De Nittis e Concetta Muscatiello va il nostro grazie per la dedizione agli scatti fotografici e alla nostra collaboratrice al make-up Antonella Valente.

Per l’ospitalità e la pazienza dimostrataci ringraziamo di vero cuore le Suore Discepole di Gesù Eucaristico dell’Istituto Sacro Cuore .