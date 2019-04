“Ascoltate anche la musica pop”

Di:

FOGGIA – “Non precludetevi alcun interesse, ascoltate musica classica perché scoprirete che molte cose che pensate siano state inventate oggi in realtà appartengono al passato; quindi è molto importante avere una cultura generale musicale molto estesa, ma non bisogna precludersi l’ascolto della musica contemporanea (rock, leggera, pop, ecc.). Siate curiosi!”. Questo il consiglio che il celebre direttore d’orchestra e compositore Roberto Molinelli ha donato ai giovani artisti che si approcciano alla musica.

L’occasione è stata offerta dal Corso di formazione per “Orchestrazione, arrangiamento e direzione d’orchestra” attivato dal Liceo musicale “Carolina Poerio” di Foggia, in collaborazione con l’associazione musicale “Suoni del Sud”, l’11 e il 12 aprile scorsi proprio nell’Auditorium scolastico.

Un momento di apprendimento e di confronto tra musicisti e docenti delle scuole primarie e secondarie che ha riscosso un grande successo di partecipazione con ben cinquanta iscritti provenienti anche da fuori regione.

“Non è la prima volta che il Liceo Poerio ospita un artista importante, offrendo delle masterclass di alto livello – ha commentato la dirigente scolastica Enza Maria Caldarella – ma siamo particolarmente soddisfatti di questa iniziativa che ha coinvolto Roberto Molinelli, che è una personalità di rilievo e un vero maestro”.

Molinelli è infatti una brillante bacchetta di fama internazionale, nonché prestigiosa firma della composizione contemporanea che vanta un curriculum ricco di premi in concorsi nazionali e internazionali, esibizioni in alcune delle più prestigiose sale da concerto italiane ed estere, e collaborazioni con alcuni dei più famosi artisti del panorama musicale mondiale. Rai International ha recentemente dedicato alle sue opere e alle sue incisioni un’intera trasmissione.

Grande soddisfazione per la risposta positiva di artisti e docenti è stata espressa anche dai responsabili di Suoni del Sud, Gianni Cuciniello e Lorenzo Ciuffreda, direttore artistico del Concorso nazionale musicale “Umberto Giordano” in cui Roberto Molinelli sarà presente in qualità di giurato della sezione Talent Voice il prossimo 9 maggio al Teatro Giordano di Foggia insieme ad Elio, Federico l’Olandese Volante, nonché a giornalisti ed esperti del settore.