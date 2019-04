Innocenza Starace dei Verdi candidata alle elezioni europee di maggio

Di:

Manfredonia, 15 aprile 2019. Il 26 maggio si terranno le elezioni europee ed io, Innocenza Starace, ho accolto la proposta del partito dei Verdi di mettermi in gioco in questa nuova emozionante sfida.

Candidarmi al Parlamento Europeo significa dedicare tutta me stessa al sogno di un’Europa diversa, un’EUROPA VERDE. Con tutta l’attenzione possibile sia ai temi che riguardano la comunità europea, sia alle problematiche legate al nostro territorio.

La volontà mia e dei Verdi è di risvegliare le coscienze sulla grave emergenza climatica, cominciando col mettere fine all’uso del carbone entro il 2030, fermare l’inquinamento nell’aria e nell’acqua, investire miliardi di euro nella Green Economy e creare così occupazione, eliminare i pesticidi nei cibi pericolosi che mangiamo, incentivare l’utilizzo dei treni in alternativa agli aerei, garantire i diritti degli animali. E ancora: combattere la violenza di genere e abbattere tutte le differenze come quella del gender gap, garantendo salari fissi ed eguali per uomini e donne, fermare l’evasione fiscale e l’elusione fiscale da parte di multinazionali grandi e ricche, garantire un reddito minimo dignitoso esteso in tutta Europa e salvaguardare il rispetto e l’umanità nei confronti dei rifugiati.

Nei nostri territori saremo la voce del mare e dei pescatori, saremo la voce degli agricoltori, sentinelle e custodi dei boschi e delle campagne. Saremo la voce degli imprenditori innovativi nei settori della Green Economy e del turismo sostenibile, la voce dei cittadini giovani e meno giovani che lottano per lasciare un mondo migliore di come lo hanno trovato.

Toccherà a noi Verdi fare ciò, perché in Europa non ci sono altre forze così progressiste. Il vero cambiamento siamo noi, perché il nostro è un messaggio concreto con il quale potremmo vincere le elezioni e portare questi progetti in Europa.

Diamoci da fare, adesso.

Ufficio Stampa Innocenza Starace

ufficiostampa.istarace@gmail.com