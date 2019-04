Manfredonia. Ordine del giorno aggiuntivo per il Consiglio comunale

Di:

Integrato, con quattro nuovi accapo, l’Ordine del Giorno della seduta di Consiglio comunale prevista oggi, lunedì 15 aprile 2019.

Facendo seguito alla precedente comunicazione inerente la convocazione del prossimo Consiglio comunale, si rende noto che l’Ordine del Giorno della seduta di oggi, lunedì 15 aprile 2019, è integrato dai seguenti accapo:

Piano Economico Finanziario gestione rifiuti urbani per l’anno 2019 rimodulato – Determinazioni;

Programma biennale acquisto beni e servizi;

Ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Manfredonia al 31/12/2017, ai sensi dell’art. 20 del T.U.S.P.;

Opera ingegneristica per la mitigazione del rischio idraulico – Ponte di via Cervaro Vallecola San Lazzaro. Acquisizione dei suoli interessati dall’intervento.

Il Consiglio comunale sarà trasmesso in diretta streaming sul sito di Manfredonia TV.

Matteo Fidanza

Ufficio Stampa – Città di Manfredonia (FG)