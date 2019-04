Manfredonia. Successo per “U Ricche Tone La Mamme e Tho Tho Tho”

Di:

Dal 12 al 14 aprile 2019, presso il Teatro Comunale Lucio Dalla, la Compagnia Ilteatro5 diretta da Vittorio Tricarico ha presentato “U Ricche Tone La Mamme E Tho Tho Tho” una commedia ambientata in età moderna.

I personaggi raccontano attraverso l’opera, la realtà del giovane di oggi che, non si laurea, non cerca lavoro, pensa ai progetti futili per il suo futuro e pretende il mantenimento dai suoi genitori. Nei 3 giorni appena trascorsi hanno partecipato all’evento circa 650 persone.