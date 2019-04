Puglia: avvio freddo e instabile, migliora nella seconda parte del giorno

Di:

Bari, 15 aprile 2019. LUNEDÌ: La circolazione depressionaria attiva sulle regioni meridionali si porta a sudest, in direzione dell’Egeo, richiamando un flusso di correnti nordorientali su Molise, Basilicata e Puglia. Persistono condizioni d’instabilità nella prima parte della giornata, con piogge e rovesci sparsi – più frequenti lungo la fascia adriatica – e brevi nevicate alle medie quote dell’Appennino; nel corso del pomeriggio ancora residui acquazzoni o piovaschi su entroterra molisano, Lucania e Murge, con tendenza a rapido esaurimento dei fenomeni entro sera. Temperature in diminuzione. Venti da deboli a moderati dai quadranti settentrionali. Basso Adriatico e Canale d’Otranto da poco mossi a mossi.

Martedì 16 Aprile Deciso miglioramento del tempo; ancora qualche annuvolamento pomeridiano sull’Appennino

MARTEDÌ: La circolazione ciclonica attiva nelle giornate precedenti abbandona definitivamente le regioni meridionali e la pressione atmosferica torna ad aumentare a partire dai settori centro-occidentali del Mediterraneo. Ne scaturisce un generale, sensibile miglioramento del tempo su Molise, Basilicata e Puglia, con un prevalente soleggiamento intervallato, limitatamente alle ore pomeridiane, dallo sviluppo di locali addensamenti nuvolosi a partire dai principali comprensori montuosi. Temperature in aumento, con massime fino ai 18-20°C su coste e pianure pugliesi. Venti in decisa attenuazione, perlopiù deboli di direzione variabile. Mari poco mossi.

Mercoledì 17 Aprile Giornata stabile con nubi medio-alte in transito

MERCOLEDÌ: In seno ad un flusso di correnti umide dai quadranti nordoccidentali legate ad una temporanea flessione del geopotenziale sui settori occidentali del Mediterraneo, un sistema nuvoloso attraversa l’Italia, coinvolgendo parzialmente Molise, Basilicata e Puglia nella seconda parte della giornata. Ne scaturiscono cieli poco o parzialmente nuvolosi, a tratti velati, ma senza fenomeni degni di nota. Temperature stazionarie, venti deboli deboli o moderati da N-NO.