Usura bancaria: cos’è e come difendersi

Il codice penale punisce tutte le condotte che, a causa della loro gravità, meritano di essere sanzionate con la pena detentiva; tra queste azioni rientra senz’altro l’usura. Penso tu sappia di cosa si tratta: l’usura consiste nell’applicazione di tassi d’interesse particolarmente elevati, quando a monte vi è stato il prestito di una somma di danaro. È l’attività dello strozzino: prestare soldi a chi ne ha bisogno e poi chiederne la restituzione con interessi esorbitanti.

L’usura è una condotta penalmente rilevante, punita con diversi anni di reclusione; il delitto, poi, è ancor più grave se commesso da un istituto di credito.

Con il presente articolo ti vorrei parlare proprio di questo aspetto, cioè dell’usura bancaria, di cos’è e di come difendersi. Quindi, se hai acceso un mutuo con la tua banca di fiducia e vuoi saperne di più su quest’argomento, ti suggerisco di prenderti cinque minuti di tempo libero per proseguire nella lettura: vedremo insieme, in modo semplice e chiaro, cos’è l’usura bancaria e come difendersi.

FONTE https://www.laleggepertutti.it/279348_usura-bancaria-cose-e-come-difendersi