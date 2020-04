Bucky Pizzarelli, a Ischitella scoperti discendenti della Leggenda del Jazz

Gargano, 15 aprile 2020. Aveva nel sangue una parte d’Ischitella il grande artista, al secolo John Paul Pizzarelli, ritenuto uno dei più grandi chitarristi jazz al mondo, recentemente scomparso l’1 aprile per complicazioni da coronavirus

Bucky, nato il 9 gennaio 1926 a Paterson, nella lontana Ischitella aveva zii e cugini, tra questi ultimi Ugo Pizzarelli che tuttora vive a Ischitella. Ugo ha confermato che tre fratelli di suo nonno emigrarono in America, di cui un certo Paolo, probabile fratello del nonno di Bucky. L’autorevole testata The New York Times, nell’articolo riguardante la morte dell’artista, ha riportato i nomi dei genitori: Giovanni Paolo Pizzarelli e Amalia Di Domenico. Anche della madre sono stati rintracciati i discendenti, a Ischitella è stata intervistata Filomena Laganella, 89 anni, che ha dichiarato essere la pronipote, da parte di sua madre, di Amalia.

La notizia di questa scoperta è stata trasmessa a Nancy Triggiani, un’amica della famiglia del grande chitarrista, già corrispondente in precedenti video collegamenti. Nancy trasmetterà queste informazioni e le relazioni genealogiche direttamente ai figli dello scomparso Bucky, John e Martin, già rinomati jazzisti sulle orme del padre.

Articolo di Valerio Agricola

Servizio a cura di Giuseppe Laganella

Riprese e montaggio a cura di Vittorio Agricola