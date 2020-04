Commissione Sanità, Manca “Emiliano, ora è necessario un confronto”

“Mai come in questo momento è necessario che la Commissione Sanità torni a riunirsi alla presenza del presidente-assessore alla Sanità, Michele Emiliano. Per questo come vicepresidente della Commissione ho sollecitato il presidente Pino Romano a convocarla, anche a distanza. “L’ultima volta che Emiliano e il direttore del Dipartimento Salute, Vito Montanaro, sono stati auditi era il 27 febbraio, da due giorni la Puglia faceva i conti con il primo contagio da coronavirus a Torricella. A distanza di 50 giorni siamo passati da 1 positivo a oltre 2.500 e registriamo 278 morti. Le RSA sono diventati focolai e molti operatori sanitari denunciano di aver richiesto il tampone a tutela della loro salute, ma soprattutto dei pazienti e nessuno glielo fa fare. Nel frattempo Emiliano annuncia un nuovo piano di riordino ospedaliero e indirettamente, quindi, ammette che il suo non è in grado di gestire le emergenze. Ma, da medico prima ancora che consigliere regionale, questo presidente che se la canta e la suona da solo, mi spaventa un po’!

“Per questo l’audizione diventa più che mai indispensabile: gli uomini soli al comando spesso fanno più errori di quelli che condividono progetti e preoccupazioni. La Commissione Sanità serve anche a questo”.