Coronavirus, Lopalco: “Riaprire scuole subito è rischioso”

Sulla ripresa delle attività “non saprei perché gli altri Paesi hanno preso una strada diversa. Secondo me, riaprire le scuole subito è rischioso perché le scuole sono un nucleo di circolazione del virus particolarmente efficiente. Credo che noi stiamo facendo bene a non riaprire le scuole, la ripartenza deve essere fatta in sicurezza”. Così Pier Luigi Lopalco , responsabile Coordinamento Regionale Emergenze Epidemiologiche Puglia , in collegamento con Agorà su Rai3.

Per Lopalco, per la riapertura “dobbiamo lavorare su due fronti: ristrutturare le attività produttive perché siano messe in sicurezza e avere la certezza di governare il territorio dal punto di vista della sanità. Perché al primo segno di focolaio epidemico bisogna intervenire”. Quindi la replica al ministro Boccia: “La scienza non funziona così. Purtroppo le evidenze scientifiche si costruiscono lentamente e con fatica. Verità con la V maiuscola non ce le possiamo inventare”. (ADNKRONOS)