Coronavirus, Mennea: “La Regione permetta manutenzione stabilimenti balneari”

“Dopo aver sentito l’ed esserci confrontati sulla situazione generale del turismo in Puglia, e di quello balneare in particolareche non si sa come inizierà e come si svolgerà. L’assessore ha accolto questa proposta e oggi sottoporrà al presidente Michele Emiliano l’ordinanza per consentire loro di accedere ai propri stabilimenti e procedere alla manutenzione e la messa a punto delle strutture”. Lo comunica, che ha raccolto le richieste dei gestori dei lidi balneari preoccupati per le ricadute che l’emergenza Coronavirus avrà, inevitabilmente, sulla prossima stagione.

“E’ chiaro che si tratta solo di un primo passo – sottolinea – per dare fiducia agli operatori e rimettere in moto tutto il sistema turistico pugliese. Questo sicuramente non basta, si dovrà lavorare per elaborare delle linee guida che meglio definiscano le modalità di gestione degli stabilimenti nel rispetto delle misure di contenimento del contagio e di sicurezza dei clienti. Si tratta però di un ottimo primo passo, con l’impegno – conclude – di non abbandonare questa categoria e mettere su un gruppo di lavoro regionale che fissi le linee guida per questa stagione molto, ma molto particolare”.