Covid-19 a Manfredonia, “Fare chiarezza su dati del contagio”

“E’ sicuramente palese la situazione di “occultamento” dei numeri reali dei contagi a Manfredonia, visto l’altalenante quantità di essi da un giorno all’altro”. La perentoria accusa è stata posta nero su bianco su un comunicato congiunto della, e del referente del “, che raccoglie il generale disorientamento manifestato dai manfredoniani rimasti metodicamente all’oscuro di informazioni sul contagio nonostante le ripetute rimostranze anche da parte dei rappresentanti istituzionali del comune.

Evidenziato come “una cattiva informazione o, addirittura, una mancata informazione non contribuisce a rassicurare la gente, anzi la destabilizza ulteriormente”, Pellico e Aulisa rivendicano “il diritto dei cittadini di sapere quanti sono i contagiati, quanti coloro sottoposti alla quarantena obbligatoria, quanti quelli in isolamento e quanti, purtroppo, quelli deceduti“. E a dimostrazione di come si lasciano circolare impunemente notizie stravaganti, citano il caso di <condomini interi in quarantena”.

I rappresentanti di Cittadinanza attiva e del Tribunale per i diritti del malato, richiamano l’attenzione della Commissione straordinaria al comune che da parte sua ha, più volte, denunciato di “non essere stata messa al corrente dei dati della situazione sanitaria le cui autorità di riferimento, la Regione Puglia e la ASL di Foggia, nonostante le ripetute richieste avanzate anche in video conferenze assieme ai sindaci di altre città con lo stesso problema. Solo dopo animate insistenze ci hanno inviato – dicono i Commissari straordinari – i report che sono pubblicati sul sito istituzionale del comune”.

Che si riferiscono in ogni caso alla situazione generale e complessiva del contagio peraltro con aggiornamenti differiti. Per Manfredonia ci si deve accontentare di una forbice del tutto teorica. “Il problema di fondo, causato dal non sapere – annotano Pellico e Aulisa – è che in questo modo la gente crede di poter tranquillizzarsi e tornare a riprendere le attività quotidiane senza adottare tutte quelle misure di sicurezza previste in occasione di questa pandemia”.

In questa situazione di grave minaccia alla salute e sicurezza pubblica, grande assente è il presidio ospedaliero di Manfredonia, quel San Camillo De Lellis sul quale si addensano in questo periodo più che mai, discussioni di ogni genere con il contributo di soggetti inadeguati, meno quelle che riguardano le sue funzioni istituzionali, quelle cioè inerenti alla sanità, alla capacità operativa, alle misure di intervento, al personale disponibile. Di quando in quando sono trapelate notizie circa la chiusura e riapertura di reparti, di avvicendamenti ai vertici del personale, ma mai niente di preciso e soprattutto di ufficiale.

Un ospedale che rimane assente, in disparte quando dovrebbe essere riferimento propositivo e dinamico verso una popolazione che si è prodigata nel donare strumentazioni, apparecchiature e tanto altro, senza che nessuno abbia avvertito il bisogno di un doveroso “grazie”. Una situazione di grave e generale precarietà che rende del tutto legittima la domanda: a che serve questo ospedale?

Michele Apollonio