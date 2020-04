Covid-19, AIFA autorizza uso colchicina. Eparina e altre sperimentazioni in corso in Puglia

L’AIFA ha autorizzato oggi la sperimentazione clinica con colchicina nel trattamento del Covid-19. L’Agenzia Italiana del Farmaco ha infatti approvato uno studio multicentrico italiano, coordinato dall’Azienda Ospedaliera di Perugia, sotto l’egida della Società Italiana di Reumatologia (SIR), della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (SIMIT) e dell’Associazione italiana Pneumologi Ospedalieri (AIPO).

Si tratta di uno studio randomizzato 1:1 vs standard di cura (SOC), in aperto, di Fase II, che valuta l’efficacia e la sicurezza di colchicina, un vecchio farmaco utilizzato nei disturbi su base auto-infiammatoria e nella gotta, in pazienti affetti da COVID-19.

Ieri l’AIFA ha permesso l’utilizzo dell’Eparina come farmaco per la cura del Coronavirus Covid-19. La decisione dell’AIFA di consentire studi clinici sul farmaco, deriva da dati preliminari che giungono dalla Gran Bretagna, dove l’Eparina sembra aver ridotto del 20% la mortalità dei pazienti colpiti dal Virus.

In realtà da parecchi giorni anche in Italia si stava prendendo in considerazione un utilizzo più massiccio del farmaco, perché si era riscontrato che alcuni dei decessi di pazienti affetti dal virus non erano provocati dalla polmonite, ma dalla trombosi del circolo polmonare. Da qui la decisione di estendere l’utilizzo dell’Eparina, che è il più utilizzato tra gli anticoagulanti, ad un numero più numeroso di malati. Con l’Eparina si amplia il numero di farmaci potenzialmente attivi sul Covid-19, unica preziosa arma a nostra disposizione in attesa dell’arrivo del vaccino.

Tra i 14 centri coinvolti nello studio autorizzato dall’Aifa, distribuiti in tutta Italia, l’Irccs Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (Foggia) si segnala come unico ospedale in tutta la Puglia dove si effettueranno questo tipo di test.

In un documento AIFA si riporta: “Poiché l’uso terapeutico delle eparine a basso peso molecolare (EBPM) sta entrando nella pratica clinica sulla base di evidenze incomplete e con importanti incertezze anche in merito alla sicurezza, si sottolinea l’urgente necessità di studi randomizzati che ne valutino efficacia clinica e sicurezza”. Dall’entrata in vigore del Decreto-Legge 18/2020 avvenuta lo scorso 17 marzo (contenente misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) all’Agenzia Italiana del Farmaco e alla sua Commissione Tecnico Scientifica (CTS) è stato attribuito il compito di valutare i protocolli degli studi clinici dei farmaci utilizzati nei pazienti affetti da COVID-19.

In poco meno di un mese, dal 17 marzo al 13 aprile, la CTS ha valutato un totale di 80 domande, tra richieste di autorizzazione di avvio di protocolli di sperimentazione e proposte di studi clinici. Sono 16 gli studi clinici che hanno avuto parere favorevole, 7 dei quali sono stati autorizzati anche dal Comitato Etico Unico dell’INMI L. Spallanzani e sono stati avviati (a questi si aggiungono due studi clinici su remdesivir, approvati dall’AIFA prima dell’entrata in vigore del DL Cura Italia), mentre altri 9 studi devono finalizzare la presentazione dei documenti necessari e/o sono in attesa di approvazione dal Comitato Etico.

Lo studio SOLIDARITY, un importante trial multicentrico, multinazionale, promosso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) è attualmente in corso anche in Italia. Lo studio, di carattere internazionale, coinvolgerà migliaia di pazienti affetti da COVID-19. Si tratta di uno studio randomizzato, in cui si valutano differenti strategie terapeutiche tra cui antivirali (remdesivir e lopinavir/ritonavir da solo o in combinazione con interferone beta), clorochina e idrossiclorochina. Sarà una commissione di esperti indipendenti a valutare, a intervalli prestabiliti, i risultati intermedi del trial, stabilendo se vi siano evidenze tali da decidere se continuare a utilizzare o meno un determinato trattamento. Lo studio ha un’impostazione pragmatica e prevede procedure snelle ed essenziali in modo da non gravare ulteriormente sulle strutture sanitarie partecipanti, già provate dalla gestione ordinaria dell’emergenza.

A cura di Agostino Del Vecchio, StatoQuotidiano.it