Covid-19, Sindaco Orta Nova: “3 nuovi casi. Basta foto vittime su whatsapp”

Il sindaco di Orta Nova,, attraverso un videomessaggio, ha aggiornato la cittadinanza sullaIl primo cittadino ha ufficializzato la positività di altriper i quali è già stata disposta la quarantena, così come per i familiari venuti a contatto.. Dei casi positivi al Coronavirus a Orta Nova uno è un uomo ricoverato alalla vigilia di Pasqua, l’altro una ragazza entrata in contatto con un parente positivo al Covid-19 e, infine, una donna risultata positiva dopo contatti con un soggetto che aveva contratto il virus nei giorni scorsi. Ci sono inoltre due casi di sorveglianza domiciliare (il tampone è negativo) e una persona in isolamento domiciliare fino al 17. Il sindaco Lasorsa ha dovuto anche, dopo aver saputo di alcune “catene” whatsapp dove sono diffusi i nomi e i volti dei casi positivi al Covid-19. “Mettere alla gogna chi in questo momento sta affrontando un problema serio e sta lottando per la vita è davvero un gesto di bassa lega. I nostri comportamenti devono rimanere immutati, l’unica arma che abbiamo è quella di rimanere a casa”.