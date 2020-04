Covid. Riuniti, solo 7 in rianimazione ma c’è un nuovo decesso

, 15 aprile 2020. Nuovo decesso nel reparto di Rianimazione degli OO.RR. di Foggia, di una persona ricoverata poichèal nuovo coronavirus Covid-19. Lo si apprende da raccolta dati di StatoQuotidiano.it.

Sono ora 7 le persone assistite nei reparti di Rianimazione dei Riuniti, nell’ambito dell’emergenza sanitaria in atto. Il dato positivo è l’assenza di nuovi ricoveri, al momento, con due reparti su quattro privi di pazienti. E’ un dato inedito, dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

Riuniti, Landella (14.04.2020) “85 le persone contagiate ricoverate al Policlinico Riuniti”. “Sono 85 le persone contagiate da Covid-19 ricoverate al Policlinico Riuniti, di cui 19 Foggiane (27 in dimissione). Ad oggi sono 67 i nostri concittadini positivi al Coronavirus, tra ricoverati e quelli in isolamento fiduciario“. Lo ha detto in un post pubblicato ieri il sindaco di Foggia, Franco Landella.