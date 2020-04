Covid19, Manfredonia resta nella fascia 21 – 50 casi confermati (I)

Covid19: il presidente della Regione Puglia, Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi mercoledì 15 aprile, in Puglia, sono stati registrati 1.447 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 66 casi, così suddivisi: 24 nella Provincia di Bari; 9 nella Provincia Bat; 14 nella Provincia di Brindisi;; 1 nella Provincia di Lecce; 2 nella Provincia di Taranto; 2 casi di residenti fuori regione.

Sono stati registrati oggi 10 decessi: 2 in provincia di Bari, 3 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto, 1 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Lecce.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 34.518 test. Sono 323 i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 3.184 così divisi: 1.013 nella Provincia di Bari; 315 nella Provincia di Bat; 417 nella Provincia di Brindisi; 756 nella Provincia di Foggia; 426 nella Provincia di Lecce; 228 nella Provincia di Taranto; 25 attribuiti a residenti fuori regione; 4 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.

21 gli attuali positivi, al 12 aprile 2020. “Come da ultima comunicazione ufficiale della Prefettura di Foggia, il numero delle persone in Isolamento Fiduciario/Quarantena/Ricovero sul territorio comunale al 12 Aprile risultano 35 di cui 21 positivi“. E’ quanto rese noto ieri serata dal Centro Operativo Comunale di Protezione Civile – C.O.C. di Manfredonia. Come da bollettino epidemiologico regionale odierno, Manfredonia resta sotto i 50 (nella fascia “21 – 50“) casi confermati dall’inizio dell’emergenza sanitaria Covid19. Da raccolta dati di StatoQuotidiano, alla sera del 13 aprile 2020: sono 44 i casi confermati per Manfredonia, di cui 4 relativi a decessi, 10 guariti (3 in ospedale, 7 dopo isolamento fiduciario).