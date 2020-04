De Leonardis “Covid, ho richiesto convocazione urgente Commissione Sanità”

🔵

🔵

🔵

🔵

, 15 aprile 2020. “L’emergenza dettata dal dilagare del Covid-19 ha determinato uno stravolgimento anche delle regole generali che hanno sempre disciplinato l’attività del Consiglio regionale, e stravolto il ruolo e le prerogative dei consiglieri, che apprendono sistematicamente da comunicati stampa e da post su social network le decisioni assunte e le direttive impartite in materia sanitaria dal presidente ed assessore alle Politiche per la Salute Michele Emiliano. Ma l’ennesimo stravolgimento del Piano di riordino ospedaliero, pur in situazione eccezionale come quella che stiamo vivendo, riveste un’importanza tale per i territori e per i cittadini da meritare quanto meno spiegazioni dettagliate e analitiche, e un confronto nelle sedi istituzionali preposte.Per questo ho sollecitato il presidente della Terza Commissione Sanità e Welfare, Pino Romano, per l’immediata convocazione della stessa, con l’audizione del presidente Michele Emiliano e del direttore del Dipartimento Vito Montanaro:per avere un report su quanto fatto finora dal sistema sanitario pubblico pugliese per l’emergenza Covid-19;per conoscere quale azioni e politiche di prevenzione sono state messe in atto per i presidi ospedalieri;per conoscere la situazione delle RSA;per avere delucidazioni chiare ed esaustive sugli ultimi annunci in materia di riordino della rete ospedaliera, maturati senza alcun confronto e concertazione”.

Lo riporta in una nota il consigliere regionale G.De Leonardis.