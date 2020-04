Estorsioni. Cassazione conferma condanna per Carella, Cassitti e Lanza

, 15 aprile 2020. “Con i ricorsi nulla di specifico è stato dedotto dagli imputati che non si sono affatto confrontati con la motivazione della sentenza impugnata“. Con sentenza di(ma con, la Corte didi Roma ha rigettato il ricorso di Carella Michele, nato il 09/09/1942, e dichiarato inammissibili ricorsi proposti da Cassitti Massimiliano, nato il 10/10/1975, e Lanza Alessandro, nato il 22/09/1978 (tutti di Foggia), contro una sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari il 13/07/2018 che, previa rideterminazione della pena, “ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui:è stato condannato per i reati: a) di partecipazione all’associazione di stampo mafiosa: l’imputato avrebbe avuto il compito di “curare il settore delle armi, delle estorsioni e delle ricettazioni” del sodalizio; b) porto e detenzione illegale di armi, aggravati dall’art. 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203 (capo c); c) concorso in estorsione continuata, aggravata anche ai sensi dell’art. 7 cit. – nella duplice forma del metodo e della agevolazione mafiosa – ai danni dell’imprenditore Santangelo Ciro (capo E16);è stato ritenuto responsabile del reato di partecipazione all’associazione indicata; l’imputato avrebbe avuto il compito di “curarsi del mantenimento degli associati, di curare il settore delle estorsioni e della contraffazione e spendita di banconote false”; –, è stato ritenuto responsabile del reato di partecipazione all’associazione mafiosa in questione con il compito di “curar e il settore delle estorsioni”, nonché di concorso in tentata estorsione continuata ed aggravata, anche ai sensi dell’art. 7 cit. (capi E- E1)”.

Come riportato nell’atto della Cassazione “Gli imputati, in particolare, avrebbero fatto parte dell’associazione mafiosa denominata “Società foggiana”, strutturata in modo federale, all’interno della quale vi sarebbero state sotto-articolazioni associative denominate “batterie” – in alcuni casi in contrapposizione fra loro- , mutevoli nella consistenza e nella composizione in base alle contingenze del momento; dette “batterie” sarebbero state dotate di autonomia decisionale ed operativa ma avrebbero condiviso una strategia unitaria definita da un nucleo direttivo costituito dalle figure di vertice delle singole batterie“.