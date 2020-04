Foggia. Il Consiglio provinciale va in videoconferenza

, 15 aprile 2020. In osservanza delle disposizioni normative conseguenti all’emergenza del Covid-19, per la prima volta in videoconferenza, si riunisce in seduta ordinaria, il 16 aprile alle ore 11.00, il Consiglio Provinciale convocato dal Presidente, Nicola Gatta per trattare il seguente odg:1- approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (dup) 2020-2022.2- esame ed approvazione: bilancio di previsione 2020 – 2022 e relativi allegati; bilancio di previsione 2020 della istituzione: scuola di protezione civile..3- riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194 c.1 lettera a), d. Lgs 267/2000 – sentenze esecutive.4- riconoscimento debiti fuori bilancio ex art.194 c.1 lettera (a), d. Lgs 267/2000, allineamenti contabili.5- aggiornamento con modifiche piano di riassetto organizzativo della provincia di foggia.6- approvazione regolamento per l’utilizzo di modalità telematiche per lo svolgimento e la partecipazione alle sedute degli organi della provincia di foggia.

Odg aggiuntivo:

1- ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi di cui al dup 2019-2021 (nota di aggiornamento) e al peg – piano della performance 2019-2021- report del controllo strategico al 30/09/2019. Presa d’atto degli interventi correttivi autorizzati a seguito richiesta motivata dei dirigenti”.

2- nomina dell’organismo di revisione economico finanziaria triennio 2020-2023.

La “prima edizione” del consiglio provinciale organizzato in videoconferenza consentirà la partecipazione a tutti i componenti, se pur a distanza.

La registrazione della seduta verrà pubblicata sul sito web della provincia.