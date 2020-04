Gargano. Stagione turistica, lettori propongono “Andiamo al mare a giorni alterni..”

Manfredonia, 15 aprile 2020. Verso la prossima stagione turistica in Puglia, come nel resto d’Italia: con la permanenza attuale delle misure governative ( DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2020 ): continuano gli interventi, le proposte, le istanze, le interrogazioni, le richieste, protese ad immaginare, configurare, rendere fattibili gli spostamenti dei cittadini.

La proposta. “Buongiorno StatoQuotidiano. Ho un’idea: perchè non andare al mare a giorni alterni, meglio che rimanere a casa per tutta l’estate . Spiagge aperte dal 16 giugno al 15 settembre. Vi spiego la mia idea, faccio un esempio abito in via (..) n. 50, (50 è numero pari) all’ora potrai andare al mare nei giorni pari del calendario, abito al numero 15 potrai andare al mare i giorni dispari. Dal 16 giugno al 15 settembre sono 92 giorni. Quindi ognuno di noi potrà andare al mare 46 giorni, che non mi sembrano pochi, sempre con le dovute distanze sociali, sia sotto gli ombrelloni che in acqua. Poi gli ombrelloni degli stabilimenti balneari dovranno essere uno aperto è l’altro chiuso, visto che ogni giorno ci sara il 50 per cento in meno della popolazione al mare.

Fatta questa mia idea, però ci dovranno essere dei controlli sulle spiagge, da parte delle forze dell’ordine, ognuno di noi deve portarsi il documento di riconoscimento con se per vedere se effettivamente abitata nel numero civico pari oppure dispari e per chi non ha rispettato la normativa 500 euro di multa. Meglio questi pochi giorni, che poi in fondo non sono pochi sono circa 46 giorni. E’ solo un’ idea. Auguri a tutti”.