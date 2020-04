Isotta Fraschini Motori, 17,9 mln euro concedibili dalla Regione

. Investimento complessivo che ammonta a 29.436.536,00 euro mentre il sovvenzionamento concedibile dalla Regione pari a 17.97.699,65 euro, e 23,84 occupati in più con qualifiche medio alte. Su quest’ultima cifra i funzionari di Puglia Sviluppo spa rilevano che “L’aumento occupazionale previsto sia piuttosto esiguo”. Si prescrive che l’impresa si impegni a effettuare un maggior incremento di occupati”. Ilimprenditoriale è titolato “I Future”,da realizzare nella fabbrica che si trova all’interno della zona industriale di Bari. Un Centro di ricerca e sviluppo con postazioni dedicate alle aree gestionali di meccanica,informatica e calcoli,il laboratorio di elettronica e zone per la prototipazione.

Si punta a migliorare l’affidabilità dei motori,rafforzarne la struttura tecnologica per entrare nel commercio dei gruppi elettrogeni,idearne nuovi per soddisfare le richieste del “marine”, segmento potenza e emissioni, durante i prossimi anni. Al termine del progetto, nel corso del 2024, l’azienda indica la produzione e vendita di 50 motori industriali e 15 motori marini. I manager stimano che sia possibile raggiungere un fatturato di 34 milioni di euro ogni anno. Il 20% dei costi sostenuti da Isotta Fraschini riguardano l’indotto pugliese: componentistica, manutenzione regolare dei vari settori ubicati nello stabilimento. Riguardo al mercato di sbocco si contempla quello delle applicazioni militari rappresentato dalle Marine navali dei Paesi della Nato,Marina militare italiana,da oltre 25 anni dalla Marina degli Stati Uniti d’America,e il comparto delle applicazioni civili presenti sulle navi prodotte dal Gruppo Fincantieri per armatori internazionali come Costa, Carnival, Viking, Holland America.

Sede legale di Isotta Fraschini Motori è Bari,capitale sociale 3.300.000,00 euro completamente detenuto da Fincantieri spa. Presidente del consiglio di amministrazione Sergio Razeto,consigliere Claudio Andrea Gemme(dal 21 dicembre 2018) presidente di Anas.Fatturato euro 32.280.444,00, totale a bilancio 82.494.972,00,dipendenti in numero di 133,58. Fincantieri spa fattura ogni 365 giorni 2.949.395.000,00 euro,totale a bilancio 10.574.966.000,00 e 7.677 maestranze e tecnici. Tra le imprese partecipate ci sono Bac Palermo, Fincantieri Oil&Gas,Seaf,Delfi srl,Fincantieri Do Brasil,Orizzonte sistemi navali, Ce.Te.Na spa,Fincantieri Usa. Inc.

A cura di Nino Sangerardi, Bari 15 aprile 2020