Link – Unione Studenti Foggia “Didattica, internet, tasse: evitiamo crisi dei saperi”

I risultati dei questionari studenteschi di Link e Unione degli Studenti Foggia

1. I risultati del questionario studentesco dell’Unione degli Studenti Foggia

Durante la settimana di Pasqua abbiamo diffuso un questionario per rilevare i problemi

che gli studenti e le studentesse della nostra città hanno affrontato nell’interfacciarsi con

la nuova scuola on line e per rilevare le impressioni e i dubbi rispetto a quest’ultima

I dati

Il 40% degli studenti che hanno risposto al questionario dichiara che la propria scuola

non ha messo a disposizione gli strumenti necessari per fruire della DaD, di questi il

30% dichiara che la propria scuola non ha attivato nemmeno lo sportello per la richiesta

del comodato d’uso. Inoltre il 62% ritiene che le piattaforme utilizzate siano inefficienti e

spesso problematiche nell’invio e nel ricevimento di materiali

Il 50% delle risposte evidenzia poi come non tutti i docenti si siano attivati per fare

lezione on line, spesso a causa della mancanza di strumenti e per la mancanza di

formazione riguardo l’utilizzo delle varie piattaforme. Inoltre nel 58% dei casi i docenti

non rispettano l’orario interno sia per l’assegnazione dei compiti sia per l’organizzazione

delle videolezioni, le quali spesso vengono fatte nel pomeriggio. In più il 79% registra

un aumento considerevole della quantità degli assegni per casa.

Altro dato fondamentale è quello legato al sistema di valutazione adottato dai docenti,

con il 28% che afferma di non avere chiare le modalità di valutazione e il 35% della

restante parte mette in dubbio l’effettiva validità di questi ultimi, denunciando quindi una

grande incertezza riguardo questi temi.

Infine il 47% dei casi dichiara di non avere una pausa tra una lezione e l’altra,

denunciando come spesso le lezioni superino la durata di 50 minuti.

Analisi

La linea conduttrice che tocca tutti i dati sopra riportati è una sola: l’incertezza. Che si

parli delle metodologie didattiche o delle valutazioni risultano poco chiare le dinamiche

che regolano questa didattica a distanza, e a questo si aggiungono i dati preoccupanti

sulla disponibilità dei dispositivi necessari per accedere alle lezioni on line e sulla

situazione delle troppe ore passate al computer che chiaramente diventa unico mezzo

per svolgere i compiti.

Non solo: un altro appunto importante da tenere è quello legato alla (questione compiti).

I dati che abbiamo raccolto non sono sterili constatazioni di un problema ma la base

delle richieste che indirizzeremo alle istituzioni: l’istruzione deve diventare il tassello

fondamentale delle politiche adottate durante e dopo l’emergenza sanitaria per non

correre il rischio di danneggiare ulteriormente un già precario sistema dell’istruzione e

per mirare a migliorare e a valorizzare il nostro territorio.

Gli studenti e le studentesse della nostra città non possono e non devono pagare

questa crisi, né tantomeno le conseguenze che seguiranno a quest’ultima!

2. I risultati del questionario studentesco di Link Foggia

Durante la settimana di Pasqua come Link Foggia abbiamo lanciato un questionario tra

gli studenti e le studentesse dell’Università di Foggia, per poter raccogliere opinioni,

impressioni e bisogni di questa categoria, che si è trovata come tutti travolta

dall’emergenza e della cui voce da sempre il sindacato degli studenti cerca di essere

espressione.

I dati

I dati raccolti confermano in parte i dati già conosciuti dalle indagini statistiche:

Quasi il 25% degli studenti dichiara di non avere accesso ad una connessione stabile

che risulti adeguata alla didattica digitale e agli esami a distanza, mentre il 23% dichiara

di non avere dispositivi adatti a questi scopi. Dati già noti confermati ora anche nel

contesto più ristretto dell’Università di Foggia.

Il 44% dichiara di non disporre del materiale didattico, digitale o fisico, per sostenere gli

esami: un dato che andrà certamente contemperato con la riapertura di cartolibrerie e

librerie, ma che non perde di valore rispetto all’importanza che dovrebbe assumere il

tema dell’accessibilità degli strumenti didattici in questa fase così difficile per milioni di

studenti e famiglie.

Per il 20% degli studenti l’organizzazione della didattica non è adeguata per poter

seguire tutti i corsi, e per il 16% i docenti non rispettano gli orari stabiliti per svariate

ragioni (esiste sicuramente anche un tema rispetto all’accessibilità della didattica a

distanza per i docenti).

Il 47% sostiene che il tempo disponibile per preparare gli esami non sia congruo, e

secondo il 33% degli interrogati i docenti non si sono mostrati abbastanza disponibili a

venire incontro alle loro esigenze.

Importantissimo il dato emerso rispetto alla tassazione: il 50% delle risposte segnala

che la spesa per le tasse universitarie, a seguito della crisi, non risulterà sostenibile per

se o per la propria famiglia, mentre risulta più ampio il dato (57%) rispetto al peso delle

tasse da pagare sulle finanze complessive, considerato superiore alla fase precedente.

Il 45% delle risposte non ritiene bastevole il rinvio operato dall’Ateneo per il pagamento

delle rate residue, la cui scadenza è stata spostata al 30 giugno: risulta come il tema

non sia tanto il quando del pagamento, quanto la mutazione della situazione

patrimoniale di numerose famiglie.

Il 52% degli studenti borsisti che hanno risposto al questionario ritiene di non riuscire a

raggiungere il numero di cfu necessari per il conseguimento della borsa di studio per il

prossimo anno accademico, e il 56% ritiene di aver bisogno di un contributo ulteriore

per sostenere le proprie spese.

Degli studenti residenti in affitto, il 94% non si considera in grado di sostenere le spese

per i canoni dei mesi di quarantena.

Infine, il 40% degli interrogati pendolari o comunque fruitori del trasporto pubblico locale

ritiene che il costo degli abbonamenti del trasporto gravi “molto” o “abbastanza” sulle

proprie finanze.

Due dati infine saltano all’occhio: solo il 33% degli interrogati ritiene che l’Università

abbia fatto abbastanza per garantire a tutti l’accesso alla didattica digitale, ma risulta

comunque che il 90% degli interrogati sia soddisfatto della piattaforma utilizzata per la

stessa: sicuramente un dato di stimolo per le istituzioni accademiche.

L’analisi

I dati che emergono sono preoccupanti: bisogna assolutamente fare qualcosa per

garantire a tutti l’accesso alla didattica anche in questo momento di profonda crisi, e

bisogna evitare a tutti i costi che le categorie più svantaggiate siano ancora una volta

quelle che pagano la crisi in atto. Tutte le istituzioni devono sentirsi coinvolte, ed occorre prima di tutto immaginarsi misure per evitare un maggior danno.

Come organizzazione studentesca stiamo elaborando una serie di proposte e di

richieste che indirizzeremo alle autorità competenti: la nostra non vuole essere una polemica sterile, non vogliamo strumentalizzare la gravissima situazione che viviamo, bensì evitare che i costi che andranno necessariamente pagati non vengano fatti

ricadere sugli studenti in termini di accesso alla formazione e di diritto allo studio.

Non possiamo permetterci di uscire dalla crisi sanitaria per entrare in una nuova crisi

dei saperi e dell’istruzione: per evitare ciò, occorre immaginare delle risposte subito.

Vogliamo un territorio in cui i saperi siano una priorità, in cui gli studenti e le

studentesse siano ai vertici dell’agenda politica. Perché le crisi impongono delle scelte, e da quelle scelte risulterà poi, domani, il territorio che dovremo vivere nel futuro.

