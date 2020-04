Lucera. Mezzo pesante in fiamme sulla SS17, ferito conducente

, 15 Aprile 2020. A causa di un mezzo pesante in fiamme sulla strada statale 17 “Dell’Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitica” è chiusa la corsia in direzione nord, al km 332,200 nel comune di Lucera in provincia di Foggia. L’incidente, per cause ancora da accertare,ha coinvolto un mezzo pesante che ha perso il controlloa seguito di un principio di incendio. Nell’ impatto il conducente del mezzo è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, le squadre Anas e la polizia stradale di Foggia per i rilievi e per il ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che in ottemperanza alle disposizioni governative per l’emergenza Coronavirus è importante limitare i viaggi (#iorestoacasa).