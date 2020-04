Manfredona, Barbone “Quarantena: al momento 12 – 13 le famiglie servite dall’ASE”

Covid:19: raccolta differenziata a cura dell’ASE SpA per nuclei familiari interessati da quarantena – isolamento fiduciario: “Al momento – dice a StatoQuotidiano, l’Amministratore Unico dell’Azienda Servizi Ecologici SpA di Manfredonia,le famiglie interessate al servizio. Una di recente ha terminato il periodo di quarantena. Su loro richiesta, stiamo sostenendo alcune persone, che sono in isolamento a causa di positività o contatti stretti. Parlo naturalmente di raccolta differenziata: per queste famiglie, in considerazione dell’emergenza in atto, non è previsto il rispetto delle misure come per gli altri cittadini. Concordiamo orari e ritiro delle buste. Provvediamo noi”.