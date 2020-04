Manfredonia. A lezione di umanità. Elogio della scuola ai tempi del Coronavirus

La svolta tecnologica che l’emergenza da Coronavirus ha reso inevitabile attraverso la sperimentazione della “didattica a distanza” ha costituito un cambiamento d’epoca che ha visto migliaia di studenti e migliaia di insegnanti affrontare in pochi giorni le innovazioni che la Scuola non era riuscita ad apportare negli ultimi vent’anni. All’improvviso la routine dell’istituzione scolastica si è interrotta ed è entrata in una dimensione surreale con difficoltà tecniche e logistiche da affrontare in modo repentino, alle prese con strumenti quali hardware, software, Wi-Fi, giga, e spazi in casa che non tutte le famiglie possiedono.

Senza perdersi d’animo, nella situazione di generale drammaticità del momento storico, si è lavorato trasformando una catastrofe epocale nel più grande esperimento sociale mai fatto in Italia: la Scuola messa a nudo in diretta streaming. Per la prima volta insegnanti, genitori e studenti si sono ritrovati tutti insieme nella stessa direzione, in un’unica e insostituibile alleanza per risolvere i problemi di connessione, di condivisione di compiti e invio di materiale scolastico, e questa volta i genitori sono davvero partecipi dell’attività didattica, seguendo le lezioni dalla cucina, dal salotto, da ogni dove ci sia connessione e senso di responsabilità, poiché l’eccezionalità della situazione richiede anche questo e perché la Scuola funziona grazie all’unione e alla cooperazione.

La didattica a distanza serve dunque ad accorciare la distanza, a fare emergere e condividere ansie, a fare arrivare un abbraccio, seppure virtuale, a ciascuno studente.

Perché nessuno in questi giorni lo ha ricordato, ma ogni studente è un ‘eroe’, anonimo ma pur sempre ‘eroe’. Bambini ed adolescenti – con un minor rischio di ammalarsi, ma sicuramente con ancora più voglia di vivere all’aria aperta ed essere liberi – stanno facendo la loro parte in questa emergenza, restando a casa con noi e per noi. Una giusta responsabilizzazione ma anche una grande rinuncia e, se le scuole non riapriranno entro il 18 maggio, saranno ancora gli insegnanti a distanza e i genitori da casa a spiegare a loro, che consideravano scontati il suono della campanella e il saluto all’ insegnante, cosa significhi adesso la negazione del diritto (e dovere) di uscire per andare a scuola.

Saremo ancora ‘a lezione a distanza’ dunque, per essere in contatto costante con i ragazzi, per farli sentire meno soli in un mondo che è cambiato e ci ha cambiati anche sul concetto di responsabilità personale.

Concetta Granatiero- Docente I.T.E. “Toniolo” Manfredonia