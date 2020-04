Manfredonia, cittadino “Contattare un medico curante, ora, è impossibile”

, 15 aprile 2020. “Spettabile Redazione di, come già segnalato da altri cittadini, comunico che i Medici curanti non rispondono mai al telefono. Parliamo di uno studio associato con segretaria. Dopo due giorni di tentativi al telefono che risultava sempre occupato mi reco allo studio, una fila di gente che lamentava il mio stesso problema.? Ma no, nel lungo tempo di attesa non l’ho sentito suonare una volta, e nn l’ho vista prendere una volta il tel in mano, deduco che sia fuori posto. Poi dicono che dobbiamo restare a casa. Perché le forze dell’ordine non controllano anche queste cose? Grazie”. (Manfredonia, Roberto, 15 aprile 2020).