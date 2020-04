Manfredonia. Il servizio trasfusionale Ospedale San Camillo è aperto tutti i giornali feriali

Abbiamo previsto interventi per garantire la massima sicurezza e prevenzione al Covid 19 per il personale, per i donatori e per i pazienti riceventi il sangue. Abbiamo anteposto la nostra coscienza di operatori, nel rispetto del rapporto di fiducia con l’utente, persino all’ubbidienza ad alcune disposizioni come dipendenti. E il tempo ci sta dando ragione. Abbiamo fatto tutto ciò che si poteva realizzare per garantirvi la massima sicurezza. Ma adesso tocca a te. Ricordarti che vi sono persone che necessitano di trasfusioni di sangue. Il sangue non si produce ma si può solo donare . Vieni a donare il sangue presso la Sezione di medicina trasfusionale dell’ospedale di Manfredonia. Non avere timore. Ti aspettiamo.

E’ possibile effettuare la donazione di sangue intero o di plasmaferesi:

dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 12.00 e tutti i pomeriggi (solo per chi ha fatto almeno una donazione) dalle 16.00 alle 18.30 previo appuntamento telefonando: dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 20.00 al numero 0884.510.244

Dott. Gaetano Granatiero