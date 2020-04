Manfredonia, l’ASL istituisce i tamponi volanti: due tende in zona Scaloria

. Sono due e sono state predisposte dalla ASL Foggia nell’ambito delle misure anti coronavirus. Servono per effettuare il “Tampone drive through” ovvero il tampone volante, che si pratica sul paziente senza che questi esca dall’automobile. Un servizio tipo il più celebrato “drive in” cinematografico. Il servizio già funzionante è riservato a quelle persone in isolamento domiciliare, asintomatiche, cioè clinicamente guarite, ma tenute sotto controllo. Con una telefonata la ASL le convoca presso la struttura allestita lontana dall’abitato dove personale della Asl, dell’ospedale San Camillo nel caso di Manfredonia, le praticano il tampone rimanendo seduta nell’automobile. Non è pertanto consentito presentarsi all’ambulatorio o richiedere il tampone che viene effettuato su iniziativa del personale ASL.

LA METODOLOGIA “drive through” è stata predisposta oltre che a Foggia, a Cerignola, Manfredonia, San Marco in Lamis. E probabilmente sarà estesa anche in altre località. La soluzione adotta nasce dalle esperienze maturate in questo ormai lungo periodo di Covid-19 ed è finalizzata, attraverso il decentramento del servizio, a non intasare gli ospedali e dunque rendere più snello e diretto il controllo degli asintomatici. Tra i vantaggi che si pensa di conseguire anche quelli riferito alla velocizzazione degli interventi, all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, alla sicurezza generale.

E’ AUSPICABILE a questo punto che l’istituzione di tale servizio di monitoraggio di quanti in qualche modo fossero incappati nelle grinfie del mostro coronavirus, concorra a mitigare se non evitare i contagi sulla cui entità si continua a mantenere il “massimo riserbo” da parte della ASL il che vuol dire tenere la popolazione all’oscuro di tutto. Non si ritiene, infatti, da parte di organismi qualificati come il Tribunale dei diritti del malato e di Cittadinanzattiva e dunque della stessa popolazione, che il “non dire”, il “tenere nascosto” tranquillizzi, è piuttosto vero il contrario. La verità della realtà è in ogni caso da prediligere anche per le assunzioni di responsabilità personali.

E’ QUANTO mai emblematico e in qualche modo desta preoccupazione, l’avviso posto in un condominio (..) in cui si segnala “Zona infetta da coronavirus. Ci sono altre situazioni del genere? I bollettini epidemiologici che vengono trasmessi al comune che li pubblica sul sito istituzionale, sono fermi alla forbice 21-50 ormai pressoché dall’inizio del contagio e non significano più di tanto. Così come, si va rilevando, anche quest’ultima “riorganizzazione” del servizio sanitario di Manfredonia, non chiarisce affatto, anzi complica ulteriormente la posizione, la funzione e l’operatività dell’ospedale San Camillo De Lellis.

Michele Apollonio