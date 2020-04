“Attraverso messaggi vocali e video-lezioni le maestre della scuola dell’infanzia Croce si mettono a disposizione per affiancare i più piccoli a superare questa emergenza. Le insegnanti in questo modo entrano giornalmente non solo nelle case, ma soprattutto nei cuori dei piccoli alunni, rafforzando la sfera emotiva e relazionale e fortificando il rapporto

scuola- bambino-famiglia. Emozioni a distanza❤”.