Nicola Gatta “A Candela contributo comunale straordinario contro la crisi”

, 15 aprile 2020. “Tante sono le attività commerciali e artigianali che hanno abbassato le saracinesche da oltre un mese e che avranno enormi problemi a ripartire quando tutto ritornerà alla normalità. Per questo come Amministrazione e con l’Assessore al Bilancio Pasquale Capocasale , siamo riusciti a trovare le risorse per la creazione di un fondo di solidarietà comunale.. Una misura aggiuntiva rispetto al contributo statale dei 600 euro, che riteniamo necessaria per garantire la sopravvivenza di settori importanti dell’economia locale. In questa emergenza serve concretezza!!”.

Lo scrive il sindaco Nicola Gatta.