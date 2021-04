Ancora furti di auto a Manfredonia, giovani in azione

(STATOQUOTIDIANO, ore 21). Manfredonia, 15 aprile 2021. Dopo recenti segnalazioni, continuano i messaggi a StatoQuotidiano relativi al fenomeno dei furti d’auto a Manfredonia.

Nuove segnalazioni arrivano dalla zona Croce. In un filmato è possibile osservare due persone in azione, probabilmente giovani, rapidi nel portare via furtivamente il mezzo.

Di seguito una lettera inviata a StatoQuotidiano.it il 28 marzo 2021.

“Caro StatoQuotidiano.it, vi scrivo questa mail perché purtroppo anche a me hanno rubato l’auto lo scorso giovedi 8 marzo. Auto quasi nuova di un valore superiore ai 13000 euro.

Secondo un’indagine fatta da me, da gennaio a marzo sono sparite almeno una trentina di auto. Avete letto bene. Praticamente un parco auto di tutto rispetto.

La mia esperienza sull’accaduto è il seguente:

– le telecamere del Comune ( quelle grosse sfere che ci sono per strada) non funzionano, quindi non si ci sono video,

– le forze dell’ordine sembrano quasi rassegnate. Ti dicono che i furti d auto sono una normalità a Manfredonia. Ovviamente è impossibile risalire al colpevole quindi ci si deve rassegnare e basta.

– la gente che vede o ha telecamere nella zona. Fa di tutto per farsi i fatti suoi. Addirittura se è in possesso di un video lo cancella. O se vede qualcosa di dubbio, cambia strada e fa finta di niente.

Purtroppo vivere queste esperienze mi hanno fatto capire quanto è caduto in basso la nostra Città, a tutti i livelli e sotto tutti i punti di vista. Forse solo voi con i vostri articoli, potete smuovere un po’ di coscienze. Cordiali saluti, Un manfredoniano anonimo”.