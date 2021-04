Apricena, intervista sindaco Potenza: “In 9 anni realizzate opere circa 55 milioni di euro”

Apricena, 15 aprile 2021. “La nostra amministrazione, in carica dal 2012, si è sempre caratterizzata per la grande mole di cantieri e opere pubbliche in questi anni. In questi 8-9 anni, abbiamo appaltato e realizzato opere per circa 55 milioni di euro, che hanno dato slancio al lavoro e soprattutto hanno migliorato di molto la vivibilità nella nostra città”. Si dice molto soddisfatto il sindaco Antonio Potenza per il lavoro svolto fino ad oggi dalla sua amministrazione, con uno sguardo rivolto per portare avanti altri impegni presi.

A cominciare dagli 8 cantieri che riguardano la rigenerazione urbana:

Palazzetto dello Sport “PALAFRANCHINO”, parquet, impianto di riscaldamento e pavimentazione piazzale antistante (fondi regionali); Nuova Piazza-Parcheggio in Via San Nazario (fondi statali); Riqualificazione Piazzetta in Corso Generale Torelli (fondi statali); Riqualificazione Piazza G. Almirante con nuova dog area, a servizio del quartiere (fondi statali); Realizzazione di nuovo canile agricolo a fianco di quello sanitario esistente (fondi comunali); Nuovo asfalto in 2 quartieri di Apricena (fondi statali); Realizzazione della prima nuova PALESTRA ALL’APERTO per la nostra città, nel parco dell’area mercatale in zona Sacra Famiglia (fondi statali); Ristrutturazione della Palestra e nuovo marciapiede/parcheggio circostante il Plesso Scolastico “COLLODI” (fondi statali).



Rilancio anche dell’area archeologica di Castel Pagano: “Abbiamo investito un po’ di fondi comunali – ha detto il sindaco – consegneremo alla collettività la possibilità di visitare questo luogo identitario”.

Per quanto riguarda la situazione Covid-19 ad Apricena, l’indice di contagio è sempre stato minore rispetto agli altri comuni di medesima popolazione. “Ciò testimonia sicuramente che la cittadinanza ha reagito in maniera responsabile alle direttive istituzionali e del Comune – ha riferito Potenza – Ad oggi siamo una quarantina di casi. È uno dei pochi comuni che ha fatto un grande screening nelle scuole, prima della ripresa delle attività”.

Articolo di Valerio Agricola – Intervista a cura di Giuseppe Laganella – Riprese e montaggio a cura di Vittorio Agricola