Foggia, violento incidente in via San Severo: un ferito

Foggia, 15/04/2021 – Violento incidente stradale poco fa su via San Severo all’incrocio con via Iconavetere a Foggia. Ad entrare in collisione una Toyota Yaris ed una Fiat Punto. Il conducente della Yaris è rimasto ferito ed è stato trasportato presso il locale pronto soccorso d’ambulanza del cento diciotto.

Non si conoscono le sue condizioni. Sul posto una pattuglia della polizia locale per verifiche del sinistro. Pare che la causa dell’incidente sia stato

la mancata precedenza.