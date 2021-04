Il “paradosso” pugliese: arancione per Lopalco, rosso scuro per l’Europa

Bari, 15/04/2021 – (ilquotidianoitaliano) La Puglia è in bilico tra l’arancione, scenario auspicato dall’assessore alla Sanità Lopalco, e il rosso. Solo domani, con il nuovo monitoraggio settimanale della Cabina di regia, si conoscerà il destino della nostra regione. Intanto ci pensa l’Ecdc, centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, a far “spaventare” tutti i pugliesi. La nostra è infatti una delle tre regioni italiane colorate di “rosso scuro”, la fascia di massimo rischio. Assieme alla Puglia anche Piemonte e Valle D’Aosta, rispetto al precedente grafico. Tutte le altre Regioni sono colorate di rosso. (ilquotidianoitaliano)