(STATOQUOTIDIANO, ore 15). Torremaggiore, ore 17. L’I.I.S.S. “Fiani-Leccisotti” di Torremaggiore, in collaborazione con il Rotary Club di San Severo, nell’ambito del Progetto PCTO: Comunicazione, Giornalismo ed Intercultura, continua ad arricchire culturalmente con importanti appuntamenti. Il prossimo vedrà come relatore uno straordinario Giornalista, Saggista e Docente Universitario, Francesco Giorgino.

Coordinatrici del progetto sono le docenti: Ida Ceparano, Milena Parrella ed Olga Pazienza.

I saluti saranno a cura della dott.ssa Mina Leccese, Presidente Rotary Club San Severo, mentre Carmine Collina, Preside dell’I.I.S.S. “Fiani-Leccisotti” di Torremaggiore, interverrà anch’egli con il suo prezioso contributo.

“I TEMI CHE TRATTERRÒ SARANNO: COSA SIGNIFICA COMUNICARE NELL’ERA DIGITALE; IL RAPPORTO TRA COMUNICAZIONE E POLITICA NELLA SOCIETÀ DELLE PIATTAFORME E L’ESIGENZA CHE IL GIORNALISMO RECUPERI CAPACITÀ DI MEDIAZIONE”, dichiara Francesco Giorgino.

Riguardo la digitalizzazione occorrerebbe aprire una parentesi, ammettendo che la nostra è un’epoca in cui pullulano informazioni senza fine; basta infatti prendere tra le mani un qualunque cellulare o tablet o computer che, in modo continuo, si susseguono notizie di ogni genere. Con il touch a portata di mano inoltre, siamo sempre pronti a continui click come quelli sui principali motori di ricerca. L’era digitale dei tempi odierni sta comportando però una ‘rivoluzione neurologica’, con conseguenze sia positive che negative.

Il nostro cervello è ormai abituato all’immediatezza dei social network e di Internet; eppure ciò che si apprende rapidamente viene dimenticato con la stessa velocità. In aggiunta il sovraccarico di più informazioni sul cervello, riduce la nostra capacità di concentrazione, con conseguente stress. D’altro canto, la digitalizzazione ha reso più facile l’accesso alle informazioni, permettendo di lavorare ovunque e per mezzo di qualsiasi dispositivo.

Il segreto dunque, sarebbe nel riuscire a capire quando è il momento di disconnettersi, con differenti conseguenze e modalità per ognuno.

In breve su Francesco Giorgino.

Giornalista e Professore Universitario, conduce l’edizione delle 20 del Tg1 e le trasmissioni politiche di Rai 1. Dirige il Master Luiss in Comunicazione e Marketing politico ed istituzionale. In Luiss è titolare degli insegnamenti di Content Marketing & Brand Storytelling e di Newsmaking. Insegna anche all’Università di Bari. È autore di decine di saggi sui temi della Comunicazione, del Marketing e del Giornalismo.

È membro dell’Associazione Italiana di Sociologia ed è uno studioso di Scienze Sociali.