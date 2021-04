Landella azzera la giunta, fuga dalla vicepresidenza del consiglio

(STATOQUOTIDIANO, ore 14). Foggia, 15 aprile 2021. Sono entrate nel vivo del consiglio comunale di stamattina tutte le vicende che hanno coinvolto i partiti della maggioranza, dalla giunta, che il sindaco, ha annunciato “sarà azzerata”, alle espulsioni di due consiglieri di Fdi dal partito, cioè Bruno Longo- dimessosi da consigliere- e Liliana Iadarola, che ha dovuto necessariamente intervenire chiamata, anche se indirettamente, a rispondere in aula.

La minoranza ha dichiarato di non volere assumere nessun ruolo di vicepresidenza del consiglio, casella vuota dopo le dimissioni del consigliere Giulio Scapato. Il Pd con il suo capogruppo Dell’Aquila ha declinato l’invito (Di Fonso ne aveva proposto il nominativo), lo stesso per Rosario Cusmai, civico, per Fatigato e Quarato (M5s) e per il capogruppo Antonio De Sabato (Senso Civico). Tagliente il suo intervento:

“Ribadiamo tutta la nostra distanza da questa amministrazione, se si è reso indispensabile azzerare la giunta avete più di un problema. L’ azzeramento è stato richiesto da un partito che ha espulso due persone, quindi le prima usate. Questo è opportunismo, significa essere messi con le spalle al muro da un partito commissariato dopo averne usato i voti. Quindi non potete chiedere alla minoranza di coprire qualsiasi posizione”.

Si accende la discussione, fra Fusco (capogruppo Fdi) che dice a De Sabato “arrogante”, e De Sabato che risponde: “Poi dirò cos’è lei in altra sede”. Il leader in consiglio del partito di Meloni aggiunge che i due espulsi “sono stati eletti in altri partiti”.

A questo punto interviene Liliana Iadarola: “Se vengo chiamata in causa su una questione distorta devo rispondere. Io non faccio più parte di Fdi, sono indipendente nella maggioranza perché mi sono autosospesa subito, non era necessario l’intervento del signor Bignami cui ho chiesto un colloquio che però mi è stato negato. E’ vero che non sono stata eletta nelle file di Fdi ma è anche vero che con la mia entrata ho portato voti alle regionali e con la mia entrata ho chiesto e ottenuto posizioni di sottogoverno. Non accetto che mi venga fatta la morale, che mi si parli di etica, esigo da tutti che emerga la verità. Non sono oggetto di alcun procedimento giudiziario, è meglio chiarire determinate questioni perché nessuno possa a suo uso consumo pulirsi la sua faccia denigrando la mia”.

L’accapo sull’elezione del vicepresidente del consiglio è stato rimandato. Il sindaco ha aperto la seduta parlando della giunta.

“Ho proceduto all’azzeramento della giunta. Sono stato segretario di un partito a doppia cifra, il Pdl, sono un uomo di partito e lo sarò sempre. Non potevo esimermi dalla richiesta dei partiti della coalizione di centrodestra in cui credo”.

Esordisce così il sindaco in consiglio comunale spiegando subito quali saranno le mosse future e dopo aver ringraziato “gli uomini e le donne che con competenza e trasparenza, mai attenzionati da provvedimenti giudiziari hanno lavorato finora”. La giunta tecnica “deve testimoniare la compattezza di governare una città complessa e difficile come quelle di Foggia, in cui abbiamo avuto l’onore della riconferma, per questo sposo la volontà dei partiti”. Questo nuovo esecutivo verrà a breve presentato ai rappresentanti politici e al consiglio comunale. Landella aveva richiesto la partecipazione all’esecutivo di una docente universitaria, Milena Sinigaglia ma “per statuto della stessa università non può ricoprire il ruolo di assessore”.

Ha citato Aldo Moro il quale ci insegnava che “in politica deve esserci una legge morale intensamente umana per questo sotto il profilo umano e politico sento fortemente il dovere di ringraziarli”. Circa la “giunta dei migliori”, ha precisato che “non si danno patenti, li ringrazio per la loro professionalità e per come hanno governato”. I nuovi profili passano dalla concertazione con i partiti: “Vogliamo continuare a servire la comunità secondo gli impegni assunti in campagna elettorale senza partiti e condizionamenti ma con la responsabilità su atti che devono essere approvati dinanzi alla intera comunità foggiana”. Ha poi citato i debiti fuori bilancio “il passato che si presenta ogni giorno alle porte di palazzo di città, non è passato ma presente”.

Nel corso dell’assise Dell’Aquila ha rivolto al neopresidente del consiglio Ventura un invito all’imparzialità: “Lo accolgo, un aiuto reciproco fra consiglieri può portare solo benefici, il consiglio è specchio della città, più il nostro operato è limpido e rassicurante, più la città riceverà segnali positivi a cui rifarsi per migliore la propria immagine”.

Paola Lucino, 15 aprile 2021