Landella: “Consiglio comunale compatto, città non in balia delle onde”

Dopo una lunga discussione sul debito fuori bilancio Unieco, che risale a 12 anni fa e che è passato attraverso 3 sindaci, il consiglio comunale, con 16 voti favorevoli e 3 contrari, ha approvato il debito fuori bilancio. La delibera di consiglio ha passato al vaglio prima la comunicazione che il sindaco ha inviato alla Corte dei conti, poi i pareri del segretario generale Caso e del dirigente Dicesare. Visto il parere di regolarità su quella che è stata una complicata partita contabile (la discussione si era già tenuta in consiglio ma era mancato il numero legale) l’accapo è stato approvato. Passano anche gli altri debiti fuori bilancio di piccola entità rispetto agli oltre 7 milioni di euro di Unieco.

Il dibattito sul nuovo regolamento che disciplina la videosorveglianza ha visto la relazione del comandante dei vigili urbani Romeo Delle Noci e dell’ingegnere Paolo Affatato. “Dal 2014 sono stata installate 340 videocamere a visionare il percorsi pedonali, le strade e posizionate anche allo stadio comunale sollecitati dalla Digos”, ha detto il consigliere Bove che da assessore si è occupato della faccenda.

Circa il fatto, su cui Fatigato del M5s è intervenuto, della conservazione delle immagini fissate dalle videocamere e sui relativi tempi (quanto necessario perché possano risultare utili le immagini stesse, per 24 ore o per una settimana, o di più) ha spiegato Affatato: “Non è solo una questione di server del Comune ma di una serie di regolamenti, anche farraginosi, per cui il Comune non può avere una banca dati propria senza autorizzazione”.

Il sindaco ha precisato che prima di lui “la città era p oco sicura e che quelle poche videocamere presenti erano anche obsolete”. Felicitazioni della minoranza perché il tema è approdato in consiglio comunale “riconoscendo alcune priorità, non la pista di borgo Mezzanone” ha detto la consigliera Azzarone del Pd.

Sono stati rinviati due punti della scaletta, l’installazione del 112 quale numero unico per le emergenze (in prospettiva di una conferenza dei capigruppo ed, eventualmente, di un documento comune) e il procedimento di tipizzazione urbanistica dell’immobiliare Rosania (il sindaco ha proposto di far slittare la delibera anche in attesa dell’assessore all’urbanistica). Approvato il protocollo di intesa con Enel Mobility X.

Fra gli altri punti di seconda convocazione (13 su 18) il consiglio delibera la proposta di adesione al coordinamento delle città bombardate nella seconda guerra mondiale e il conferimento della cittadinanza onoraria al milite ignoto. A coronamento della lunga giornata di lavori consiliari, Franco Landella ha rilevato la “compattezza della maggioranza, con i fatti noi dimostriamo l’attenzione per il nostro territorio. Questa è la palese volontà politica di voler continuare, è un atto politico, non vogliamo lasciare la città in balia delle onde”.