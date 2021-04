Manfredonia. Cristiano Romani: “Arrivederci Franco”

Manfredonia, 15 aprile 2021. “La morte non giusta! La morte è dolore, solo dolore.

Caro Franco, posso solo ringraziarti per i tantissimi consigli ma soprattutto per il tuo sorriso che anticipava ogni tuo discorso“.

“Ricorderò e porterò nel cuore i tratti di corso fatti rigorosamente sotto braccio a stretto contatto poichè ogni tuo prezioso suggerimento doveva essere accompagnato dal contatto del corpo, non eri mai banale ma soprattutto lungimirante quante volte mi dicevi con tono paterno “valio’ aipr l’ucch”.

Se pur su barricate politicamente diverse abbiamo condiviso tanto insieme e soprattutto felicissimo di aver condiviso problematiche della tua amata Manfredonia davanti a un calice di vino. Ti ho sempre rispettato come uomo e come politico ma soprattutto ti ho voluto bene come tu ne ha voluto a me. Mi mancherai amico mio, la politica del territorio ha preso una grande persona. Alla famiglia Tomaiuolo, va il mio forte abbraccio”.

Cristiano Romani