Manfredonia. Tonino Lauriola, la maestria e la generosità di un uomo buono

(STATOQUOTIDIANO, ore 22). Manfredonia, 15 aprile 2021. Antonio Lauriola, Tonino “il tappezziere” per tutti, ci ha lasciati stamattina, dopo un non breve periodo di sofferenze. Se ne è andato con la stessa discrezione che ha improntato tutta la sua esistenza terrena.

Era un tratto distintivo del suo carattere; lui, sempre pronto ad accogliere tutti nella sua bottega di Corso Roma, diventata un ritrovo quotidiano di amici stretti o conoscenti. Sempre disponibile a dispensare comprensione e, soprattutto, a prestare ascolto, sia che si trattasse di problemi seri, sia che fossero le quattro chiacchere per passare la serata.

Aveva, Tonino, un pudore persino eccessivo, nel parlare di se stesso, dei suoi problemi e dei suoi affanni quotidiani.

Anche della sua giovinezza era difficile sentirlo parlare, del periodo in cui, negli anni Settanta, aveva fatto il deejay, in numerose discoteche italiane, alcune anche note. Attività abbandonata per diventare un abile artigiano, tra tendaggi e tappezzerie. Amava il suo lavoro, anche nei periodi di difficoltà. Ne parlava, e qui si apriva con perizia e maestria, come di un’attività che aveva risvolti di grande fascino e prestigio, se fatta con passione, abilità e competenza.

Mancherà, Tonino, e mancherà tanto, alla sua famiglia e a quanti hanno avuto il privilegio di averlo conosciuto per ciò che era veramente: un uomo buono e generoso, che per gli amici resterà insostituibile.

I funerali si terranno alle ore 9,30 di venerdì 16, presso la Cattedrale di Manfredonia.