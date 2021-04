SCOMPARSA FRANCO TOMAIUOLO, IL CORDOGLIO DI GIANDIEGO GATTA (FI)

Nota del consigliere regionale di Forza Italia, Giandiego Gatta. “Un altro amico che non ce l’ha fatta contro il Covid. Oggi, per me e per tutta la comunità sipontina, è una giornata molto triste: la scomparsa di Franco Tomaiuolo, ex presidente del Consiglio comunale di Manfredonia, è una notizia che non avrei mai voluto ricevere”.

“Un amico, un uomo delle istituzioni di straordinaria generosità, pacatezza e bontà d’animo, sempre pronto all’ascolto ed al confronto ragionato nell’interesse della nostra amata Città. Non ho parole, è una perdita che mi tocca da vicino e mi stringo attorno al dolore della famiglia con profonda commozione. Ciao Franco, non ti dimenticheremo”.