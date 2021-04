Foggia, 15 APRILE 2021. “Circolano in queste ore varie notizie sulla volontà di aprire un hub vaccinale per i cittadini extracomunitari presso il CARA di Borgo Mezzanone (FG), ed è proprio per questo che, dopo le tantissime segnalazioni da parte dei cittadini, ho richiesto audizione al Direttore Generale ASL Foggia Dott. Vito Piazzolla in III Commissione Sanità“.

Lo dice in una nota il consigliere regionale della Lega, Joseph Splendido.

“Voglio chiarire, tra l’altro, se c’è o meno questa intenzione e se, qualora fosse vero, si possa aprire anche un hub per i cittadini residenti nel borgo che oggi, per vaccinarsi, devono recarsi a Manfredonia (FG) percorrendo più di 50km stradali. Ancora una volta potremmo ritrovarci dinanzi al razzismo al contrario nei confronti degli Italiani e, come Lega, ci batteremo in difesa dei cittadini che vivono sul territorio”.