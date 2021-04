Ultim’ora. E’ morto il già consigliere comunale Franco Tomaiuolo

(STATOQUOTIDIANO, ore 12). Manfredonia, 15 aprile 2021. E’ deceduto il già consigliere comunale di Manfredonia Francesco Tomaiuolo. L’uomo era ricoverato da alcune settimane a Casa Sollievo della Sofferenza, in seguito a complicanze post positività al Covid_19.

“Franco per me è stato come un altro padre. Lui ha dato tanto sia alla città che a tutti i concittadini, in qualità politico e come dirigente Ase. Politicamente ha condiviso con il sottoscritto e con Tonino Prencipe, suo amico d’infanzia, tante battaglie: penso a Gestione Tributi e alla stessa ASE. E’ stato anche un dirigente sindacale della CISL, ma avevamo un ottimo rapporto nonostante differenti ruoli nella rappresentanza delle sigle sindacali”.

“Sono rimasto senza parole per un amico che ho mandato in pensione un paio di anni fa, e che ha lasciato moglie, figli e un nipote. Aveva il sacrosanto diritto di godersi la pensione e l’amore dei suoi familiari, dopo una vita passata a lavorare per il bene della città”.

Lo dice a StatoQuotidiano.it il già consigliere comunale Libero Palumbo.

SCOMPARSA FRANCO TOMAIUOLO, IL CORDOGLIO DI GIANDIEGO GATTA (FI)

Nota del consigliere regionale di Forza Italia, Giandiego Gatta. “Un altro amico che non ce l’ha fatta contro il Covid. Oggi, per me e per tutta la comunità sipontina, è una giornata molto triste: la scomparsa di Franco Tomaiuolo, ex presidente del Consiglio comunale di Manfredonia, è una notizia che non avrei mai voluto ricevere. Un amico, un uomo delle istituzioni di straordinaria generosità, pacatezza e bontà d’animo, sempre pronto all’ascolto ed al confronto ragionato nell’interesse della nostra amata Città. Non ho parole, è una perdita che mi tocca da vicino e mi stringo attorno al dolore della famiglia con profonda commozione. Ciao Franco, non ti dimenticheremo”.

A cura di Giuseppe de Filippo, Manfredonia 15 aprile 2021.