A Foggia e S. Severo il partito ispirato da Fusaro “Ancora Italia”

Statoquotidiano.it, 15 aprile 2022. Saranno inaugurate a fine maggio le due sezioni territoriali di “Ancora Italia” presso le sedi di San Severo (presidente Alessandro Fusco) e Foggia in Via Nicola Parisi. Il partito è quello fondato da Francesco Toscano assieme agli ideologi ed ispiratori Diego Fusaro e Mauro Scardovelli.

“Si radica così anche nella nostra provincia, a seguito di un capillare lavoro sul territorio che sta riunificando sotto la nostra bandiera (caratterizzata dal volto di Dante) tutti coloro i quali non si sentono in alcun modo rappresentati dall’attuale panorama politico, sia di maggioranza sia di (finta) opposizione, nonché tutti coloro i quali ritengono non sia più possibile continuare a delegare ad alcuno, ma occorra occuparsi personalmente della vita delle istituzioni repubblicane, rese irriconoscibili e trasfigurate dalla sciagurata ed esecrabile azione di chi le ha occupate”, scrivono nella nota inviata.

Roberto De Rosa è un libero professionista di Foggia: “Sono uno sconosciuto nel senso che non sono mai stato iscritto ad alcun partito, non ci sono ex consiglieri o assessori nel nostro movimento, è completamente nuovo. Obiettivo, oltre le ideologie di destra e sinistra che non ci appartengono, far rinascere il senso critico nei cittadini a cui è stata dichiarata una vera e propria guerra sanitaria, economica, valoriale, portandoci a rischiare financo quella militare, in spregio totale dei sereni e pacifici sentimenti dei cittadini italiani, che la ripudiano intimamente. Non intendiamo in alcun modo lasciare un mondo siffatto ai nostri figli, è nostro fermissimo intendimento occuparci in prima persona della cosa pubblica e riportare nel solco dei binari democratici e costituzionali la vita della nostra nazione e dei suoi cittadini, binari tracciati dai padri costituenti”.

Roberto De Rosa, in prospettiva di un impegno diretto, non esclude quello elettorale al Comune di Foggia: “Penso che ci sarà qualcuno di noi che si candiderà, mi sembra anche giusto”.