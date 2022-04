AQP, Rotice: “Interventi infrastrutturali a Manfredonia e sul Gargano”

Assieme agli Assessori Giuseppe Basta (Transizione Ecologica) e Anna Trotta (Urbanistica) ed ai relativi Dirigenti di Settore, ho incontrato i vertici tecnici ed istituzionali di Acquedotto Pugliese (Rossella Falcone – Consigliere CdA, Gaetano Barbone – Direttore Ingegneria, Massimo Pellegrini – Responsabile Progettazione, Alessandro Saliola – RUP) per l’avvio di interventi infrastrutturali a Manfredonia e sul Gargano volti a migliorare e potenziare infrastrutture e servizi per l’utenza.

Ringrazio personalmente a nome di tutta l’Amministrazione comunale la fautrice di questo incontro Rossella Falcone (Consigliere del CdA di AQP e Vicesindaco di Vieste) per la disponibilità e l’approccio pragmatico alle esigenze di sviluppo del territorio. Un’unione di intenti e sinergie interistituzionali che aprono nuovi e più lungimiranti orizzonti, non solo per la nostra città.