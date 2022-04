ASE Manfredonia, Caratù (McF): “Dottor Rossi ormai fuori controllo”

Statoquotidiano.it, Manfredonia (Fg), 15 aprile 2022 – «Il successo mediatico delle sue ultime affermazioni distolgono la pubblica attenzione dai veri problemi dell’ a.s.e. Di cui lui, nostro malgrado, è amministratore unico. Di questi giorni le sue dichiarazioni che evidenziano ” il forte aumento degli utili pari a 850.000 euro ed il risanamento dell’a.s.e” già nella sua lettera confessione alla testata nazionale il fatto quotidiano affermava ” mi hanno spedito proiettili per aver risollevato la società pubblica dei rifiuti.” Azienda legata a contratti di forniture inefficienti impastate da logiche clientelari” Poi commentando un vile atto tra dipendenti “perché tutti vedessero che la criminalità gestisce l’azienda con rigore.” Ed ancora”un anno fa sono stato incaricato dalla commissione antimafia che presedeva il comune di Manfredonia” ….” I rifiuti nel mirino della mafia del Gargano””la società ase nata per gestire i rifiuti del Gargano”».

Inizia così la nota diffusa da Giovanni Caratù, Presidente di “Manfredonia che Funziona”. Massima attenzione sulla questione Ase Manfredonia.

«E fermiamoci qui: conclusione, in meno di un anno , il dottor Rossi che gestisce ase non in modo esclusivo, ma affiancandolo ad altri prestigiosi incarichi, ha liberato ase dalla mafie dalle clientele di cui ase era impastata producendo utili vertiginosi siamo contenti e felici! Perché i commissari straordinari ( non la commissione antimafia come lui afferma) hanno dovuto chiedere una proroga, perché non avevano ancora bonificato il comune per poi lasciare lo stesso in modo impietoso . lui si ci è riuscito in pochi mesi .

Anzi nell’approvazione del bilancio ase 2020 affermava”, con viva soddisfazione , che i risultati conseguiti di ase e di conseguenza gli utili prodotti sono i risultati delle direttive ARERA, restando significativamente sotto i parametri standard. I commissari straordinari non hanno lesinato complimenti ed elogi allo stesso Rossi, li siamo all’apoteosi dell’auto santificazione», aggiunge Caratù.

«Per amore, sempre per amore della verità, ribadisco al dottor Rossi ed ai cittadini che hanno la voglia di ascoltare la realtà dei fatti ed il confronto dei numeri. Il Dottor Rossi è stato incaricato nel dicembre 2020 dalla commissione straordinaria del comune di Manfredonia e non dalla commissione antimafia, capisco che la parola” antimafia” è più altisonante e di effetto. Il bilancio di passaggio al 30 novembre 2020 aveva un utile consolidato di circa 800 mila euro, Somma sapientemente spostata su fondi di ammortamento su future perdite. Future perdite che ricordo sono conducibili a dei debiti del comune di Vieste ( socio ase ) e del comune di Zapponeta . Quindi la sua affermazione di aver risanato l’ase non è supportata da nessun numero ufficiale, ase era già risanata e lui in meno di 20 giorni ha solo preso atto, anzi spostando e diluendo gli utili, senza mai chiarire ai cittadini che fine hanno fatto questi crediti mai dichiarati inesigibili. Ma questo utile 2020 non gli ha impedito di chiedere un’aumento della tari prontamente approvato da AGER Puglia e dai commissari straordinari. Rimane sempre la richiesta di sapere che fine hanno fatto i crediti vantati dall’ase nei confronti di Vieste e Zapponeta. Se il dottor Rossi vuole ancora elogi per gli utili 2021 mi dispiace, ma non mi unisco al coro, non solo, ha prodotto un danno ma anche una beffa. Gli 850 mila euro di utile 2021 sono una beffa perché bisogna versare una quota al comune di Vieste ( debitore di ase ) che non vuole assolutamente i servigi di ase. La beffa Maggiore è che ase fa un bilancio di previsione e sul quel bilancio viene applicata la tari ( tassa sui rifiuti ) quindi ase essendo una società in house deve effettuare un servizio ai cittadini al prezzo più vantaggioso. Conseguentemente i cittadini ( quelli che pagano ) si sono visti appioppare un’aumento della tari non supportata dai bilanci reali. A solo vantaggio degli evasori ed insolventi».

«Quindi Dottor Rossi Siamo con lei per averci liberati dalle mafie, siamo con lei per averci liberato dalle clientele siamo felici quanto è più di lei. Ma i cittadini contribuenti avrebbero preferito una diminuzione della tari ed il recupero dei crediti verso altri comuni insolventi. Quindi personalmente, come cittadino e contribuente, ritengo la sua avventura in questa città conclusa, capisco che ci sono di mezzo contratti, ma quell’era geologica è finita, oppure se ritiene di poter dare qualcosa alla città lo faccia a tempo pieno.

Dulcis in fundo ma non meno importante ase non è nata per gestire i rifiuti del Gargano, ase ha una lunga storia già dagli anni 70 80, di cui mi onoro di essere stato amministratore, esempio di municipalizzata efficiente Ben gestita», conclude Giovanni Caratù, referente di “Manfredonia che Funziona”.